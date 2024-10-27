Youssef En-Nesyri, kafayla atıyor!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerdeki 3 golünü de kafayla attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri, kafayla atıyor!
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27 Ekim 2024 19:51
Fenerbahçe, Bodrum FK ile oynadığı maçta 15. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti.

Faslı futbolcu, bu dakikada kafayla yaptığı vuruşla topu fileler gönderdi.

En-Nesyri, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.

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