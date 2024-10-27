Youssef En-Nesyri, kafayla atıyor!

Fenerbahçe, Bodrum FK ile oynadığı maçta 15. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti.
Faslı futbolcu, bu dakikada kafayla yaptığı vuruşla topu fileler gönderdi.
En-Nesyri, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.
Faslı futbolcu, bu dakikada kafayla yaptığı vuruşla topu fileler gönderdi.
En-Nesyri, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.