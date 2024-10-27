Dünya Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta başlıyor

2024 Dünya Güreş Şampiyonası 28 Ekim Pazartesi günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları düzenlendiği için şampiyona bu yıl olimpik olmayan sıkletlerde gerçekleştirilecek.



Organizasyonda grekoromen stilde 55, 63, 72 ve 82, erkekler serbest stilde 61, 70, 79 ve 92, kadınlarda ise 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılacak.



Dünya Güreş Birliğinin internet sitesinde yer alan kadrolara göre, 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:



Grekoromen:



55 kilo - Ömer Halis Recep



63 kilo - Mehmet Çeker



72 kilo - Selçuk Can



82 kilo - Ahmet Yılmaz



Erkekler serbest stil:



61 kilo - Ahmet Duman



70 kilo - Yasin Yeşil



79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak



92 kilo - Feyzullah Aktürk



Kadınlar:



55 kilo - Elvira Kamaloğlu



59 kilo - Eda Tekin



65 kilo - Kadriye Aksoy



72 kilo - Nazar Batır



