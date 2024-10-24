Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 15:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 15:18

Ara tatil ne zaman? 2024 kasım ara tatil ne zaman?

Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Her yıl, eğitim döneminde iki kez yapılan ara tatiller, hafta sonları da dahil edilerek 9 gün sürüyor. Peki, Ara tatil ne zaman? 2024 kasım ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman? 2024 kasım ara tatil ne zaman?
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte, kasım ara tatilinin tarihi netleşti. Peki, bu yıl kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil hangi tarihte olacak?

Kasım Ara Tatili Ne Zaman?

MEB'in yayımladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, bu yıl ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

9 Günlük Tatil Ne Zaman Başlayacak?

Öğrenciler için okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım Pazartesi günü tekrar açılacak. Bu sayede, hafta sonları da dahil olmak üzere toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Tatil Takvimi

MEB tarafından belirlenen takvime göre, 2024-2025 eğitim yılı boyunca uygulanacak tatiller şu şekilde:

Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20-31 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025
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