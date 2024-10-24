Ara tatil ne zaman? 2024 kasım ara tatil ne zaman?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte, kasım ara tatilinin tarihi netleşti. Peki, bu yıl kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil hangi tarihte olacak?

MEB'in yayımladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, bu yıl ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrenciler için okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım Pazartesi günü tekrar açılacak. Bu sayede, hafta sonları da dahil olmak üzere toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

MEB tarafından belirlenen takvime göre, 2024-2025 eğitim yılı boyunca uygulanacak tatiller şu şekilde:

Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20-31 Ocak 2025

İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025