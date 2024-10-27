Real Madrid'de Carlo Ancelotti tartışması!

Barcelona'ya El Clasico'da 4-0'lık skorla kaybeden Real Madrid'de gündem Carlo Ancelotti.



Relevo'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez ve yönetimin önemli bir kısmının İtalyan teknik adamın arkasında olduğu belirtildi. Ancak yönetimden bazı isimlerin ise Ancelotti ile artık ayrılık vaktinin geldiği düşüncesinde olduğu kaydedildi.



Ancelotti ile yolların ayrılması gerektiğini düşünen kesimin, İtalyan teknik adamın başarılarına saygı duyduğu ancak çalışma yöntemleri ve genç oyuncular konusundaki düşünceleri nedeniyle 65 yaşındaki teknik adam konusunda bu görüşte olduğu ifade edildi.



Real Madrid'de ayrıca bu sezon soyunma odasında bazı tartışmaların yaşandığı iddia edildi.



