Saatler geri alınacak mı? 2024-2025 Saatler ne zaman geri alınacak?

Türkiye, saatleri geri almayı planlamıyor ve bu durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından da teyit edildi. Bakan Bayraktar, saatlerin geri alınması yerine, illerin kendi ihtiyaçlarına göre mesai ve okul saatlerinde düzenlemeler yapabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Türkiye'nin 2024 yılında da kalıcı yaz saati uygulamasına devam edeceği anlamına geliyor.



Saatler geri alınacak mı?

Avrupa ülkelerinde ise kış saati uygulaması 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece başlayacak ve saatler bir saat geri alınacak. Türkiye'de ise 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gün ışığından maksimum fayda sağlamak amacıyla yıl boyu yaz saati (GMT+3) kalıcı hale getirildi. Bu uygulama ile Türkiye'nin saatleri yıl boyunca değişmeden kalıyor.

Kış saati uygulaması temel olarak enerji tasarrufu, gün ışığından maksimum yararlanma ve güvenlik amaçlarıyla tercih ediliyor:

Enerji Tasarrufu: Gün ışığından daha fazla yararlanarak aydınlatma ihtiyacını azaltmak hedefleniyor.

Gün Işığından Faydalanma: Sabah saatlerinde daha aydınlık bir ortam sağlamak amaçlanıyor.

Güvenlik: Sabahın erken saatlerinde öğrencilerin okula daha güvenli bir ortamda gitmesi hedefleniyor.



Yaz ve kış saati uygulaması, ilk olarak Almanlar tarafından enerji tasarrufu sağlamak amacıyla denendi ve bu yöntem istenilen başarıyı sağlayınca diğer ülkeler tarafından da benimsendi. Türkiye, kışın İzmit'in (30° Doğu Boylamı) saatini, yazın ise Iğdır'ın (45° Doğu Boylamı) saatini esas alarak saat dilimlerini değiştiriyordu. Ancak kalıcı yaz saati uygulaması ile bu değişiklik sona erdi.

Sonuç olarak, Türkiye'de 2024 yılında kış saati uygulaması yapılmayacak ve saatler geri alınmayacak. Türkiye'nin mevcut kalıcı yaz saati uygulaması, tüm yurtta yıl boyunca GMT+3 saat diliminde kalmayı sürdürecek.