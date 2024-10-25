Haber Tarihi: 25 Ekim 2024 13:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 13:32

28-29 Ekim tatil mi? Okullar, Üniversiteler tatil mi? 2024

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 101. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. 28 Ekim'in pazartesi gününe denk gelmesi ve 29 Ekim'in salı günü tatil olmasıyla birlikte öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 4 gün tatil yapacak. Peki, 28 Ekim tatil mi, okullar yarım gün mü olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? İşte 2024 resmi tatil takvimi.

28-29 Ekim tatil mi? Okullar, Üniversiteler tatil mi? 2024
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28 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı konusu, öğrenci ve veliler tarafından sıkça merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumlarının büyük kısmı kapalı olacakken; hastaneler ve emniyet gibi kritik kurumlar hizmet vermeye devam edecek. Peki, 28 Ekim'de okullar açık mı, yoksa tatil mi? İşte konuya dair detaylı bilgiler:

28 Ekim Tatil Mi? Okullar Yarım Gün Mü?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilanını anmak amacıyla her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve yarım gün sayılıp sayılmayacağı ise dört günlük tatil beklentisi sebebiyle gündemde. Resmi Gazete'ye göre 29 Ekim, Türkiye içinde ve dışında Devlet adına kutlamaların yapıldığı Ulusal Bayram olarak belirlenmiştir. Bayram, her yıl 28 Ekim saat 13.00'te başlar ve ertesi gün devam eder. Bu nedenle 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve üniversiteler yarım gün tatil olacak ve öğleden sonra ders yapılmayacak.

Özel Sektör Çalışanlarına Tatil Mi?

28 Ekim'de özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai yapacak ve çalışmaları durumunda ek mesai ücreti alacaklar. 29 Ekim'de ise tam gün tatil olan özel sektör çalışanları tam gün ek mesai hakkına sahip olacaklar.

29 Ekim'de Kamu Kurumları Açık Mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Salı günü kamu kurumları, bankalar, noterler ve nüfus müdürlükleri kapalı olacak. Ancak eczaneler gibi bazı acil hizmet noktaları açık kalacak.

Üniversiteler 28 Ekim'de Yarım Gün Mü?

28 Ekim Pazartesi günü üniversiteler için de yarım gün tatil olarak belirlenmiştir. Öğleden sonraki dersler yapılmayacak, ancak sabah ve akşam saatlerine göre ders programları üniversitelerin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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