Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaya Tırmanışı Şenliği başladı; sporcular kaya tırmanışı ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı
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27 Ekim 2024 18:01
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde sporcular kaya tırmanışı ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, şenliğin 23 yıl önce başladığını belirtti.

Altuntaş, kaya tırmanışı sayesinde afet durumlarında insanlara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Şenlik kapsamında doğa yürüyüşlerinin de yapılacağını ifade eden Altuntaş, uzman dağcıları kulüp üyeleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

 

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