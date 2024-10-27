Hansi Flick: 'Böyle devam etmeliyiz'

Barcelona'nın başında çıktığı El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Hansi Flick, karşılaşmanın ardından konuştu.



"TARAFTAR BUNU HAK EDİYOR"



4-0'lık galibiyetin ardından duyguları sorulan "Bu anı nasıl yaşıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Alman teknik adam, "Bu benimle ilgili değil. Takımla, taraftarlarla ve kulüple ilgili. Hepimiz çok mutluyuz. Şu anda taraftarlarımızı düşünüyoruz çünkü onlar bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.



Flick, "İyi gidiyoruz. Real Madrid'e karşı oynamak kolay değildi ama çok iyi savunma yaptık. Bu mentaliteyle devam etmeliyiz." diye konuştu.



"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"



Flick, "Bizim için çok önemli bir adım, dünyanın en iyi takımlarından birini yendik. İyi savunma yaptık, kilit nokta buydu." sözlerini sarf etti.



ANCELOTTI VE KAVGA AÇIKLAMASI



Carlo Ancelotti'nin, " Golden sonra bizim kulübemizin önünde yapılan hareketler, bir beyefendinin yapacağı hareketler değildi." sözlerine yanıt veren Flick, "Yedek kulübesinde ne oldu bilmiyorum, görmedim. Carlo ile konuştum. Gol sevinçlerinde bu tarz şeyler olabilir. Ancak bu konuyu bir tartışma haline getirmeyecek kadar olgun insanlarız." ifadelerini kullandı.



