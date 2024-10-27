Hamza Hamzaoğlu: "Okan Buruk derbide 3'lü oynamaz"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu: 'Okan Buruk derbide 3'lü oynamaz'
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27 Ekim 2024 17:01
Son güncelleme 27 Ekim 2024 17:02
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Hamzaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Her ne kadar son maçlarında kazanırken dahi zorlansa da ben derbide Galatasaray'ı avantajlı görüyorum. Okan Hoca'nın elindeki kadro, Beşiktaş ile kıyasladığımızda biraz daha ağır basıyor. Beşiktaş'ın da performansını yok sayamayız, çok iyi bir sezon geçiriyorlar. İki tane mağlup olmayan takım karşı karşıya gelecek. Okan Hoca'nın derbide 3'lü savunma ile çıkacağını düşünmüyorum. 4-2-3-1 ya da bir sürpriz yapıp 4-4-2 çıkacaktır. Beşiktaş'a karşı çok deneyim yaşamadığı bir sistemle çıkacağını düşünmüyorum, belki maç içinde dönebilir. Icardi ve Osimhen'i de bir arada oynarken oldukça verimli görüyorum. İkisi de çok akıllı oyuncular, asist özelliği olan oyuncular. Ancak benim şahsi düşüncem yan yana oynatmaktansa önlü arkalı oynatmak daha mantıklı bu ikiliyi."
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