Fenerbahçe'de futbolculara Manchester morali!

Fenerbahçe'de perşembe günü Manchester United karşısında oynanan futbol ve alınan bir puan Samsunspor'a kaybedilen puanları bir anda unutturdu.
Hem teknik heyetin hem de oyuncuların aynı performansı sahaya yansıtları halinde her maçı kazanabileceklerini savundukları ortaya çıktı.
Teknik Direktör Jose Mourinho da Manchester maçının ardından yaptığı açıklamada "Oyuncularım muhteşem oynadılar. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Onlara 'Türkiye Ligi'nde böyle oynarsanız, bütün takımları yok ederiz' dedim. Bunun nedeni Premier Lig'in en köklü takımlarından biri olan Manchester karşısında böyle bir performans ortaya koymalarıydı" ifadelerini kullanmıştı.
"BEN SİZE GÜVENİYORUM"
Bodrumspor maçının son idmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli çalıştırıcının aynı düşünceyi savunduğu ve "Manchester United karşısında müthiş bir performans gösterdiniz. Fakat o maçı unutmalı ve önümüze bakmalıyız. Samsunspor karşısında istemediğimiz puanlar kaybettik. Şimdi bizim için telafi zamanı. Ben size güveniyorum. Aynı futbolu sahaya yansıttığımız zaman üç puanı alacağımızı düşünüyorum. Kazanarak yolumuza devam edelim. Taraftarımıza üç puan armağan edelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Hem teknik heyetin hem de oyuncuların aynı performansı sahaya yansıtları halinde her maçı kazanabileceklerini savundukları ortaya çıktı.
Teknik Direktör Jose Mourinho da Manchester maçının ardından yaptığı açıklamada "Oyuncularım muhteşem oynadılar. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Onlara 'Türkiye Ligi'nde böyle oynarsanız, bütün takımları yok ederiz' dedim. Bunun nedeni Premier Lig'in en köklü takımlarından biri olan Manchester karşısında böyle bir performans ortaya koymalarıydı" ifadelerini kullanmıştı.
"BEN SİZE GÜVENİYORUM"
Bodrumspor maçının son idmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli çalıştırıcının aynı düşünceyi savunduğu ve "Manchester United karşısında müthiş bir performans gösterdiniz. Fakat o maçı unutmalı ve önümüze bakmalıyız. Samsunspor karşısında istemediğimiz puanlar kaybettik. Şimdi bizim için telafi zamanı. Ben size güveniyorum. Aynı futbolu sahaya yansıttığımız zaman üç puanı alacağımızı düşünüyorum. Kazanarak yolumuza devam edelim. Taraftarımıza üç puan armağan edelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.