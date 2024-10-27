Liverpool, Arda Güler'in peşinde!

Premier Lig devi Liverpool'un, Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşündüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Liverpool, Arda Güler'in peşinde!
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27 Ekim 2024 15:51
Real Madrid'de süre almakta zorlanan Arda Güler için olay bir transfer iddiası geldi.

El Nacional'de yer alan habere göre; Premier Lig devi Liverpool'un, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşündüğü belirtildi.

TAM 70 MİLYON EURO

Bununla birlikte haberde İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'e 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu yazıldı.

REAL MADRID DÜŞÜNEBİLİR

Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili planına dair ise bir bilgi verilmedi. Yapılan cazip teklifin Real Madrid'in Arda Güler planlamasını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceği yazıldı.

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 292 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.

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