2024 Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları Açıklandı mı?

Mülakat sonuçları sorgulama ekranı için gözler 25 Ekim tarihine çevrilmiş durumda. Yeni eğitim-öğretim döneminde göreve başlayacak 20 bin öğretmenin atanması için gerçekleştirilen mülakat sonuçları, Bakanlık ve Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Öğretmen adayları, e-Devlet sistemi üzerinden mülakat sonuçlarını öğrenmeyi beklerken Bakan Tekin, Danıştay kararının açıklanmasının ardından sonuçların ilan edileceğini belirtti.

Henüz mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili resmi bir tarih duyurulmadı. 1 Temmuz 2024 itibarıyla başlayan sözlü sınav sürecinin tamamlanmasıyla değerlendirme aşamasına geçildi. Tüm adayların değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra, sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada Danıştay kararının açıklanmasını beklediklerini ve bu karar alındığında atamaların hızla yapılacağını ifade etti. Konuyla ilgili resmi bilgiler geldikçe MEB duyuruları üzerinden açıklamalar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te canlı yayında, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddialarına değindi. Tekin, sonuçların MEB Bilgi İşlem Dairesi'nden bir çalışan tarafından yanlışlıkla açıldığını, bu konuda ilgili kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat puanlarının dengeli bir şekilde değerlendirilmesi için yüzde 50-yüzde 50 oranının korunması gerektiğini belirtti.

Öğretmen atamaları kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınavlarda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Tüm değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, başarılı adaylar ilan edilecek ve atama sürecine geçilecek.

Mülakat sonuçları, tüm adayların mülakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek olup, adaylar sonuçlara e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecekler. Sözlü sınav sonuçları açıklandığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak ve adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.