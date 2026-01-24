24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-080'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-039'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-077'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-021'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-138'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-139'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-148'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-051'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-047'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-050'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-048'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Fenerbahçe'den tüzük kongresi iddiası için açıklama!

Fenerbahçe, tüzük kongresi iddiası ile ilgili açıklama yaptı ve bu kongrenin yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, tüzük kongresi iddiasını yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Takımımızın ve camiamızın odağı sezon hedefleri ve şampiyonluk mücadelesiyken, bu sezon içerisinde bir tüzük kongresinin yapılması takvimsel olarak da mümkün görünmemektedir." denildi.


Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız tarafından kurullarımıza gönderilen ve tüzüğümüzde yapılması planlanan güncellemelerle ilgili görüş talebini içeren yazının, bağlamından koparılarak farklı anlamlar yüklenmeye çalışıldığı üzüntüyle karşılanmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kurullarla yürütülen yazışma ve görüş alışverişi, kulübümüzün alışılmış ve rutin işleyişinin bir parçasıdır. Kurullarımıza iletilen bu yazı da söz konusu istişare sürecinin doğal bir örneğidir.

Öte yandan, tüzük çalışmaları; seçim sürecinde camiamızla paylaşılan başlıkların hayata geçirilmesine yönelik olarak başlatılmış planlı hazırlıkların bir parçasıdır. Seçim sürecinde camiamızla paylaşılan tüm başlıklarda olduğu gibi, göreve gelinmesinden bu yana tüzüğümüzle ilgili güncelleme planlamaları üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Bu süreç, camiamızın görüş ve değerlendirmelerini almayı gerektiren ve doğal olarak zaman alan bir hazırlık sürecidir.

Daha önce de benzer şekilde yürütülen bu tür yazışmaların, bugün alışılmış bağlamının dışında ve farklı anlamlar yüklenerek gündeme taşınması oldukça manidardır.

Nitekim aynı içerik, herhangi bir güncel gelişmeden bağımsız olarak 28 Kasım tarihinde kulüp çalışanlarımızla da paylaşılmıştır.

Ayrıca, takımımızın ve camiamızın odağı sezon hedefleri ve şampiyonluk mücadelesiyken, bu sezon içerisinde bir tüzük kongresinin yapılması takvimsel olarak da mümkün görünmemektedir.

Kulübümüz, tüm branşlarımızda belirlenen sportif hedefler ve şampiyonluk mücadelesi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam etmekte olup, camia olarak en önemli maçın her zaman bir sonraki maç olduğu anlayışıyla kulübümüzün tek gündemi yarın oynayacağımız karşılaşmadır."

