24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-078'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-037'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-075'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-019'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-036'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-137'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-146'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-049'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-045'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-047'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-046'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Umut Bozok'tan Galatasaray itirafı!

Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, geçmişte gündeme gelen Galatasaray'a transfer haberlerine açıklık getirdi.

calendar 24 Ocak 2026 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Bozok, Lorient'ten Kasımpaşa'ya kiralandığı 2021-2022 sezonunun ardından gündeme gelen Galatasaray'a transfer haberlerine açıklık getirdi.

Kasımpaşa'da geçirdiği kiralık sezonun ardından daha sonra Trabzonspor'a imza atan 29 yaşındaki futbolcu, o dönemdeki transferi için, "Karışık oldu çünkü ilk önce Galatasaray istedi beni. Domenec Torrent hocaydı ve hoca ayrılmıştı. Hoca yoktu o dönem. Arda Turan ile görüşmüştüm, sportif direktördü o dönem. Konuştuk, bekledik. Ben de hoca olmadan imza atmazsam daha iyi olur diye düşündüm. Sonra Trabzonspor'dan teklif geldi. Şampiyonlar Ligi vardı. Son şampiyondu ve neden olmasın dedim. Sözümü verdim. Trabzon'a indim. Galatasaray bir daha aradı, sözümü verdiğimi söyledim. Trabzonspor'a öyle imza attım." diye konuştu.


Umut Bozok, geçen sezon devre arasında ise Trabzonspor'dan Eyüpspor'a transfer olmuştu.

İstanbul ekibinde bu sezon 18 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
