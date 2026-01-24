Umut Bozok'tan Galatasaray itirafı!

Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, A Spor'da açıklamalarda bulundu.
Bozok, Lorient'ten Kasımpaşa'ya kiralandığı 2021-2022 sezonunun ardından gündeme gelen Galatasaray'a transfer haberlerine açıklık getirdi.
Kasımpaşa'da geçirdiği kiralık sezonun ardından daha sonra Trabzonspor'a imza atan 29 yaşındaki futbolcu, o dönemdeki transferi için, "Karışık oldu çünkü ilk önce Galatasaray istedi beni. Domenec Torrent hocaydı ve hoca ayrılmıştı. Hoca yoktu o dönem. Arda Turan ile görüşmüştüm, sportif direktördü o dönem. Konuştuk, bekledik. Ben de hoca olmadan imza atmazsam daha iyi olur diye düşündüm. Sonra Trabzonspor'dan teklif geldi. Şampiyonlar Ligi vardı. Son şampiyondu ve neden olmasın dedim. Sözümü verdim. Trabzon'a indim. Galatasaray bir daha aradı, sözümü verdiğimi söyledim. Trabzonspor'a öyle imza attım." diye konuştu.
Umut Bozok, geçen sezon devre arasında ise Trabzonspor'dan Eyüpspor'a transfer olmuştu.
İstanbul ekibinde bu sezon 18 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.
Bozok, Lorient'ten Kasımpaşa'ya kiralandığı 2021-2022 sezonunun ardından gündeme gelen Galatasaray'a transfer haberlerine açıklık getirdi.
Kasımpaşa'da geçirdiği kiralık sezonun ardından daha sonra Trabzonspor'a imza atan 29 yaşındaki futbolcu, o dönemdeki transferi için, "Karışık oldu çünkü ilk önce Galatasaray istedi beni. Domenec Torrent hocaydı ve hoca ayrılmıştı. Hoca yoktu o dönem. Arda Turan ile görüşmüştüm, sportif direktördü o dönem. Konuştuk, bekledik. Ben de hoca olmadan imza atmazsam daha iyi olur diye düşündüm. Sonra Trabzonspor'dan teklif geldi. Şampiyonlar Ligi vardı. Son şampiyondu ve neden olmasın dedim. Sözümü verdim. Trabzon'a indim. Galatasaray bir daha aradı, sözümü verdiğimi söyledim. Trabzonspor'a öyle imza attım." diye konuştu.
Umut Bozok, geçen sezon devre arasında ise Trabzonspor'dan Eyüpspor'a transfer olmuştu.
İstanbul ekibinde bu sezon 18 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.