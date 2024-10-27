Yamal: "Dünyanın en iyisiyiz"

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Real Madird karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Yamal: 'Dünyanın en iyisiyiz'
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27 Ekim 2024 01:19
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Kendimizi dünyanın en iyi takımı olarak görüyoruz." diyen Yamal, Real Madrid karşısında sağ ayağıyla attığı golle ilgili, "Real Madridli oyuncular benim de bir sağ ayağım olduğunu bilmiyordu, gerektiğinde onu kullanmak zorundaydım ve onları nakavt ettik." dedi.

Real Madrid'e göndermede bulunan 17 yaşındaki yıldız futbolcu, "Rakip stadyumda kendi taraftarınızın sesini daha fazla duymak harika bir deneyim." ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

Real Madrid karşısında fileleri havalandıran Yamal, El Clasico tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. [17 yıl 106 gün]

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