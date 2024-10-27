Galatasaray'a Okan Buruk müjdesi

Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son idmanda takımın başında yer aldı.
Geride bıraktığımız cuma günü apandisit ameliyatı olan Okan Buruk, pazar akşamı yapılan son idmana katıldı.
Okan Buruk yönetiminde çalışan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Geride bıraktığımız cuma günü apandisit ameliyatı olan Okan Buruk, pazar akşamı yapılan son idmana katıldı.
Okan Buruk yönetiminde çalışan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.