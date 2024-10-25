Kasımpaşa-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kasımpaşa-Samsunspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Kasımpaşa kendi evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Kasımpaşa-Samsunspor maçına kısa bir süre kala maçla ilgili detaylar da merak ediliyor.

Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, Kasımpaşa - Samsunspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanı gerçekleşeceği maçta Kasımpaşa, Samsunspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.

26 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.