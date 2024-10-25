Haber Tarihi: 25 Ekim 2024 16:26 - Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 16:26

Kasımpaşa-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kasımpaşa-Samsunspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Kasımpaşa-Samsunspor maçı canlı izle | Kasımpaşa - Samsunspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Kasımpaşa-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kasımpaşa-Samsunspor Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Kasımpaşa kendi evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR  MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Samsunspor maçına kısa bir süre kala maçla ilgili detaylar da merak ediliyor.

Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, Kasımpaşa - Samsunspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanı gerçekleşeceği maçta Kasımpaşa, Samsunspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

26 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



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