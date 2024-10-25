Kasımpaşa-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kasımpaşa-Samsunspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Kasımpaşa kendi evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.
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KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa-Samsunspor maçına kısa bir süre kala maçla ilgili detaylar da merak ediliyor.Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, Kasımpaşa - Samsunspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşmanı gerçekleşeceği maçta Kasımpaşa, Samsunspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
26 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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