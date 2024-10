Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın her iki takımda önemli olduğunu söyledi.



Takımların puanlarının birbirine yakın olduğunu ve maç kazanmanın büyük avantaj sağladığını kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:



"İyi bir takıma karşı oynadık. Rakibimizin hoca değişiminden sonra günden güne iyiye doğru giden ivmeleri var. Bizim maça kazanarak moralli gelmişlerdi, o yüzden bu maç bizim için önemliydi. Rüzgar her iki takımı da etkiledi. Biz 3-2 öne geçince rakibimiz tüm riskleri aldı, biz de ona göre hamleler yaptık. Kazandık, mutluyuz. Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız, daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan aldığımız morali, motivasyonu sonraki haftalara taşımamız lazım. Her maç çok önemli, kazandığımız için mutluyuz."