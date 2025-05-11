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Xabi Alonso'dan Leverkusen taraftarına mağlubiyetle veda

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Borussia Dortmund'a 4-2 mağlup oldu.

calendar 11 Mayıs 2025 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 19:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Leverkusen taraftarına mağlubiyetle veda
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Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'u konuk etti. 

BayArena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-2 kazandı. 

Bayer Leverkusen'in golleri 30. dakikada Jeremie Frimpong ve 90+2. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri ise 33. dakikada Julian Brandt, 43. dakikada Julian Ryerson, 73. dakikada Karim Adeyemi ve 77. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. 

7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Leverkusen, ligde 3. mağlubiyetini aldı ve 68 puanla 2. sırada konumlandı. 

Yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Dortmund ise üst üste 4. galibiyetini aldı ve 54 puanla 5. sırada yer aldı. 

Bundesliga'nın son haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Dortmund ise Holstein Kiel'i ağırlayacak.



XABI ALONSO'YA VEDA
 Öte yandan sezon sonu Leverkusen'den ayrılacağı açıklanan teknik direktör Xabi Alonso, son iç saha maçında taraftarlarına veda etti. Başarılı hocaya, maç öncesinde teşekkür edildi.

Alman ekibinde yapılan açıklamada, "Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından Başantrenörümüz Xabi Alonsa sezon sonunda görevinden ayrılıyor." ifadeleri yer almıştı.

Xabi Alonso ise takımına şu ifadelerle veda etmişti: "Bayer 04 Leverkusen'e, oyuncularıma ve personele, kulübün tüm çalışanlarına ve nihayetinde muhteşem taraftarlara büyük bir teşekkür borçluyum."



KULÜP TARİHİNİN İLK LİG KUPASINI KAZANDIRDI

İspanyol teknik adam, geçtiğimiz sezon Leverkusen'in tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğuna imza attı.

AVRUPA'DA KUPANIN UCUNDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde final kadar yükselen Alonso ve öğrencileri, burada İtalyan ekibi Atalanta karşılaştı. Bu mücadeleyi 3-0 mağlup olarak ikinci olan Alman ekibi, sezondaki tek mağlubiyetini aldı.

REAL MADRID'LE ANILIYOR

Xabi Alonso, gelecek sezon için Carlo Ancelotti'den Real Madrid'in başına geçeceği iddia edilmişti.




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