Monaco, Lyon'u iki golle mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi.



Stade Louis-II'de oynanan mücadelede konuk ekip Monaco, 62. dakikada Takumi Minamino ve 68. dakikada Denis Zakaria'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



MUSRATI KADRODA YOK



Monaco'da Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle maçta forma giymedi.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Monaco, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 61'e yükseltti.



Lyon ise üst üste ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı ve 54 puanda kaldı.



LIGUE 1'DE GÜNÜN SONUÇLARI



Auxerre 1-1 Nantes

Angers 2-1 Strasbourg

Brest 2-0 Lille

Montpellier 1-4 PSG

Reims 0-2 St. Etienne

Rennes 2-0 Nice

Toulouse 1-1 Lens

Le Havre 1-3 Marsilya (Bir taraftarın sahaya girmesinin ardından maç bire süre durdu. Daha sonra devam eden maçı Marsilya, 3-1'lik skorla kazandı.)



