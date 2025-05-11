Monaco, Lyon'u iki golle mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Stade Louis-II'de oynanan mücadelede konuk ekip Monaco, 62. dakikada Takumi Minamino ve 68. dakikada Denis Zakaria'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
MUSRATI KADRODA YOK
Monaco'da Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle maçta forma giymedi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Monaco, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 61'e yükseltti.
Lyon ise üst üste ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı ve 54 puanda kaldı.
LIGUE 1'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Auxerre 1-1 Nantes
Angers 2-1 Strasbourg
Brest 2-0 Lille
Montpellier 1-4 PSG
Reims 0-2 St. Etienne
Rennes 2-0 Nice
Toulouse 1-1 Lens
Le Havre 1-3 Marsilya (Bir taraftarın sahaya girmesinin ardından maç bire süre durdu. Daha sonra devam eden maçı Marsilya, 3-1'lik skorla kazandı.)
Stade Louis-II'de oynanan mücadelede konuk ekip Monaco, 62. dakikada Takumi Minamino ve 68. dakikada Denis Zakaria'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
MUSRATI KADRODA YOK
Monaco'da Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle maçta forma giymedi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Monaco, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 61'e yükseltti.
Lyon ise üst üste ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı ve 54 puanda kaldı.
LIGUE 1'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Auxerre 1-1 Nantes
Angers 2-1 Strasbourg
Brest 2-0 Lille
Montpellier 1-4 PSG
Reims 0-2 St. Etienne
Rennes 2-0 Nice
Toulouse 1-1 Lens
Le Havre 1-3 Marsilya (Bir taraftarın sahaya girmesinin ardından maç bire süre durdu. Daha sonra devam eden maçı Marsilya, 3-1'lik skorla kazandı.)