Rafa Silva, 17. golünü attı!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, siyah-beyazlı forma altında 17. golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
29. dakikada Ciro Immobile'nin pasını iyi değerlendirerek takımını 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol atan Rafa Silva, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de 1'er gol atmıştı.
29. dakikada Ciro Immobile'nin pasını iyi değerlendirerek takımını 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol atan Rafa Silva, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de 1'er gol atmıştı.