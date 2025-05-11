11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
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11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
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2-2
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VfB Stuttgart-Augsburg
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Newcastle-Chelsea
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M. United-West Ham United
0-2
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
2-2
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
0-2
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
2-2
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-2
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
4-3
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
1-0
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
0-061'
11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
1-1
11 Mayıs
Torino-Inter
0-2
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
2-174'
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
1-1
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
2-0
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
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Rafa Silva, 17. golünü attı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva, bu sezonki 17. golünü Adana Demirspor karşısında attı.

calendar 11 Mayıs 2025 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rafa Silva, 17. golünü attı!
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, siyah-beyazlı forma altında 17. golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

29. dakikada Ciro Immobile'nin pasını iyi değerlendirerek takımını 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol atan Rafa Silva, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de 1'er gol atmıştı.

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