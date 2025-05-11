Karşıyaka evinde Türk Telekom'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Karşıyaka, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 76-73 mağlup etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Murat Ciner
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 3, Hakan Sayılı 4, Ergi Tırpancı 11, Maxhuni 21, Braimoh 6, Hollins, Smith 10, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 16
Türk Telekom: Berkan Durmaz 7, İsmet Akpınar 3, Alexander 6, Brown 12, Melih Tunca 3, Rodas 14, Mahir Ağva 4, Bess 5, Hanlan 2, Smith 17, Makoundou
1. Periyot: 19-13
Devre: 43-35
3. Periyot: 56-51
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Murat Ciner
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 3, Hakan Sayılı 4, Ergi Tırpancı 11, Maxhuni 21, Braimoh 6, Hollins, Smith 10, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 16
Türk Telekom: Berkan Durmaz 7, İsmet Akpınar 3, Alexander 6, Brown 12, Melih Tunca 3, Rodas 14, Mahir Ağva 4, Bess 5, Hanlan 2, Smith 17, Makoundou
1. Periyot: 19-13
Devre: 43-35
3. Periyot: 56-51