Şampiyon Kocaelispor, sahasında zorlanmadı!

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Trendyol 1.Lig'in son haftasında şampiyon Kocaelispor, Keçiörengücü'nü ağırladı.
Trendyol 1.Lig'in son haftasında şampiyon Kocaelispor, Keçiörengücü'nü ağırladı.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ryan Mendes ile 30, 36'da penaltı ve 45+2'de Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Keçiörengücü'nün tek golünü ise dakika 43'te Oğuzhan Ayaydın attı.
Bu sonucun ardından şampiyon Kocaelispor, puanını 72 yaparak ligi tamamladı. Keçiörengücü, 51 puanda kaldı.