Leganes, üç golle üç puanı kaptı!

İspanya La Liga'nın 35. hafta maçında Leganes, Espanyol'u konuk etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Municipal de Butarque Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Leganes'e galibiyeti getiren goller dakika 33'te Seydouba Cisse, 41'de Yan Diomande ve 63'te Marash Kumbulla'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.
Espanyol'un gollerini ise dakika 79. dakikada Leandro Cabrera ile 90+8'de Pere Milla attı.
Bu sonucun ardından Leganes, puanını 34'e yükseltti. Espanyol, 39 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Leganes, Villarreal deplasmanına gidecek. Espanyol, Barcelona'yı konuk edecek.
Municipal de Butarque Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Leganes'e galibiyeti getiren goller dakika 33'te Seydouba Cisse, 41'de Yan Diomande ve 63'te Marash Kumbulla'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.
Espanyol'un gollerini ise dakika 79. dakikada Leandro Cabrera ile 90+8'de Pere Milla attı.
Bu sonucun ardından Leganes, puanını 34'e yükseltti. Espanyol, 39 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Leganes, Villarreal deplasmanına gidecek. Espanyol, Barcelona'yı konuk edecek.