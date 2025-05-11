11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
0-0
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
19:00
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
19:00
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
4-1
11 Mayıs
Leverkusen-B. Dortmund
2-4
11 Mayıs
E. Frankfurt-St. Pauli
18:30
11 Mayıs
VfB Stuttgart-Augsburg
20:30
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
2-0
11 Mayıs
M. United-West Ham United
0-2
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
2-2
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
0-2
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
18:30
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-2
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
4-249'
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
1-1
11 Mayıs
Torino-Inter
19:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
21:45
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
1-1
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
2-0
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
2-3
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
0-039'
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
2-041'
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Leganes, üç golle üç puanı kaptı!

İspanya La Liga'nın 35. hafta maçında Leganes, sahasında Espanyol'u 3-2 mağlup etti.

calendar 11 Mayıs 2025 16:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Leganes, üç golle üç puanı kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya La Liga'nın 35. hafta maçında Leganes, Espanyol'u konuk etti.

Municipal de Butarque Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Leganes'e galibiyeti getiren goller dakika 33'te Seydouba Cisse, 41'de Yan Diomande ve 63'te Marash Kumbulla'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Espanyol'un gollerini ise dakika 79. dakikada Leandro Cabrera ile 90+8'de Pere Milla attı.

Bu sonucun ardından Leganes, puanını 34'e yükseltti. Espanyol, 39 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Leganes, Villarreal deplasmanına gidecek. Espanyol, Barcelona'yı konuk edecek.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.