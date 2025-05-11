Leganes, üç golle üç puanı kaptı!

İspanya La Liga'nın 35. hafta maçında Leganes, Espanyol'u konuk etti.



Municipal de Butarque Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.



Leganes'e galibiyeti getiren goller dakika 33'te Seydouba Cisse, 41'de Yan Diomande ve 63'te Marash Kumbulla'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.



Espanyol'un gollerini ise dakika 79. dakikada Leandro Cabrera ile 90+8'de Pere Milla attı.



Bu sonucun ardından Leganes, puanını 34'e yükseltti. Espanyol, 39 puanda kaldı.



İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Leganes, Villarreal deplasmanına gidecek. Espanyol, Barcelona'yı konuk edecek.