Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışı, Trabzon'da sona erdi

Trabzon'da düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışı sona erdi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonda toplam 150 lisanslı sporcu mücadele etti. Yarış sonunda kura ile sporculara ve gençlere 73 bisiklet dağıtıldı.



Yarışma sonunda büyük erkekler kategorisinde Tahir Buğra Yiğit birinci, Mustafa Ayyorkun ikinci, Ahmet Can Akpınar ise üçüncü oldu. U17 kategorisinde Mehmet Bekir Çetindaş birinci, Enis Fatih Perçin ikinci, Yunus Emre Kiraz ise üçüncü sırada yer aldı. U19 kategorisinde Ege Erülkü birinciliği, Göktürk Yüzerler ikinciliği, Muhammet Umut Demircan üçüncülüğü elde etti.



Etap Trabzon Tırmanış Yarışı'nda ise büyük erkeklerde Ahmet Örken birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci, Emir Uzun ise üçüncülüğü oldu. U19'da Orçun Karaman birinci, Murat Bayık ikinci, Mustafa Demir ise üçüncü sırada yer alırken, U17 kategorisinde Muhammed Abdurrahman Karaman birinci, Efe Ahmet Sakar ikinci, Muhammet Zahit Sanin yarışı üçüncü tamamladı.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin, Trabzon'un spordaki vizyonuna büyük katkı sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Trabzon'umuzu sadece futbol değil, her branşta sporun merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda bisiklet sporu özel bir yere sahip. Bugün burada gerçekleştirilen Türkiye Kupası 4. Etap Yol Yarışı, şehrimizin bu alandaki potansiyelini net bir şekilde gösterdi. Gençlerimizi spora teşvik etmek, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve Trabzon'u bu sporun merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."