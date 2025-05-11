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TOFAŞ deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-92 yendi.

calendar 11 Mayıs 2025 22:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-92 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ, ligdeki 29. maçında 18. kez sahadan galip ayrıldı. Ligi ilk dörtte bitirme yolunda büyük bir adım atan Bursa temsilcisi, normal sezondaki son maçında Karşıyaka'yı konuk edecek.

Ligdeki 29. maçında 18. yenilgisini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında sahne alacak.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 15, Bleijenbergh 11, Egehan Arna 12, Moody 2, Nnaji 20, Arca Tüloğlu 3, Cook 2, Akif Güven 2, McLemore 23, Metin Türen 2

TOFAŞ: Reed 28, Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Trifunovic 23, Pasecniks 8, Özgür Cengiz, Berk Demir 6, Gauzin, Bankston 8

1. Periyot: 21-29

Devre: 43-56

3. Periyot: 71-76

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