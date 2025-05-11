Talha Sarıarslan için transfer açıklaması!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.



Açıkalın, Fenerbahçe maçının son anlarında attığı golle dikkat çeken 21 yaşındaki Talha Sarıarslan için gelen, "Fenerbahçe maçından sonra arz talep durumu oluştu mu?" sorusuna, "Talha, genç olması ve Fenerbahçe gibi bir maçta bu performansı sergilemesi Türkiye'nin gündemine oturttu kendisini. Çok genç, önünde uzun yılları var, daha da güzel olacak. Bu konuda eminim. Türk futboluna da çok emek vereceğini düşünüyorum. Böyle bir oyuncuya her takım sahip olmak ister. Zaman zaman oluyor bunlar." diye yanıt verdi.



Nurettin Açıkalın, "Fenerbahçe maçından sonra oldu mu?" sorusunun ardından, "Oldu." dedi.



Sözlerine devam eden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bizim oyuncumuz. Onunla sürekli devam etmek isteriz. Oynayacak bizimle. Başka bir takıma transferinden ziyade bu tür ilgi görmesi beni mutlu ediyor. Başarılarının katlayıp devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.



Nurettin Açıkalın, son olarak, "Üç büyüklerin hepsinin Talha'ya ihtiyacı var." sözlerini sarf etti.



Kayserispor'da bu sezon 15 maçta süre bulan Talha Sarıarslan, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



