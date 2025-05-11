Beşiktaş, sahasında 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş iç sahada oynadığı son 5 maçta da rakiplerinin gollerine engel olamadı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kayserispor'la oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı maçın ardından iç sahada oynanan 5 müsabakada da gol yiyen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Gaziantep FK (2), Galatasaray, RAMS Başakşehir (2), Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Adana Demirspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.
Kayserispor'la oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı maçın ardından iç sahada oynanan 5 müsabakada da gol yiyen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Gaziantep FK (2), Galatasaray, RAMS Başakşehir (2), Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Adana Demirspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.