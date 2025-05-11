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Beşiktaş, sahasında 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş, iç sahada 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

calendar 11 Mayıs 2025 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, sahasında 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor
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Beşiktaş iç sahada oynadığı son 5 maçta da rakiplerinin gollerine engel olamadı.

Kayserispor'la oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı maçın ardından iç sahada oynanan 5 müsabakada da gol yiyen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Gaziantep FK (2), Galatasaray, RAMS Başakşehir (2), Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Adana Demirspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

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