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Beşiktaş'ta Necip Uysal, 274 gün sonra geri döndü!

Beşiktaş'ta Necip Uysal, 11 Ağustos'ta oynanan Reeder Samsunspor maçından sonra ilk kez Adana Demirspor maçıyla sahalara geri döndü.

calendar 11 Mayıs 2025 21:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Necip Uysal, 274 gün sonra geri döndü!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlıları kaptanı Necip Uysal, karşılaşmanın 86. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girdi.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 11 Ağustos'ta oynanan Reeder Samsunspor maçından sonra ilk kez Adana Demirspor maçıyla sahalara geri döndü.


ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Öte yandan Necip Uysal, Beşiktaş'ın 4-1 galip geldiği maçın ardından taraftarlara üçlü çektirdi.

"ÇOK DUYGUSALIM"

Tecrübeli futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada ise "İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım.

Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim." ifadelerini kullandı.

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