İsviçre'de Basel, 8 yıl sonra şampiyon

İsviçre Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda Servette, Young Boys'u konuk etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Cenevre Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
En yakın takipçisi olan Servette'nin 56 puanda kalması ile birlikte Basel, İsviçre Ligi'nde şampiyonluğu garantiledi.
İsviçre Ligi'nde son şampiyonluklarını 2017 yılında yaşayan Basel, 8 yılın ardından mutlu sona ulaştı.
Cenevre Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
En yakın takipçisi olan Servette'nin 56 puanda kalması ile birlikte Basel, İsviçre Ligi'nde şampiyonluğu garantiledi.
İsviçre Ligi'nde son şampiyonluklarını 2017 yılında yaşayan Basel, 8 yılın ardından mutlu sona ulaştı.