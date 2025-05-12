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Hentbol Erkek Milli takımı, Almanya karşısında mağlup

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki son maçında Almanya'ya deplasmanda 44-26 yenildi.

calendar 12 Mayıs 2025 00:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hentbol Erkek Milli takımı, Almanya karşısında mağlup
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 6. ve son maçında Almanya'ya deplasmanda 44-26 yenildi.

Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan Almanya, karşılaşmayı da 44-26 kazandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, grupta oynadığı 6 maç da kaybetti.

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