11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
0-0
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
4-1
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
1-1
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
4-1
11 Mayıs
Leverkusen-B. Dortmund
2-4
11 Mayıs
E. Frankfurt-St. Pauli
2-2
11 Mayıs
VfB Stuttgart-Augsburg
4-0
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
2-0
11 Mayıs
M. United-West Ham United
0-2
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
2-2
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
0-2
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
2-2
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-2
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
4-3
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
1-0
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
1-1
11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
1-1
11 Mayıs
Torino-Inter
0-2
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
2-2
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
1-1
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
2-0
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
2-3
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
0-3
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
3-0
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği kupasını aldı

Süper Lig'e yükselen Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, kupasını düzenlenen törenle aldı.

calendar 11 Mayıs 2025 23:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği kupasını aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'e dört yıl sonra geri dönen Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Trendyol 1. Lig'de 2024-25 sezonunu 68 puanla 2. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nin "Süper Lig kutlaması" ve kupa töreni, Eryaman Stadı'nda yapıldı.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselmesini doyasıya kutladı. DJ performansıyla başlayan kutlamalar, tenor Murat Karahan'ın konseri ve seğmenlerin gösterisiyle devam etti. Murat Karahan, bestelediği "Gençlerbirliği Marşı"nı futbolcularla seslendirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından taraftarlara hitap eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, tribünlerden geldiğini belirterek, "İlk dönemimizde takımımızın Süper Lig'e çıkma başarısı benim değil, hepimizin gururudur." dedi.

Yönetim kurulu, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlara katkıları için teşekkür eden Sungur, "Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen inançla, azimle, el birliğiyle kulübümüzü Süper Lig'e çıkardık. Aslında kısa bir süre ara verdiğimiz, hakkımız olan, olmamız gereken yere geri döndük. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorduk. Önümüze gelen engeller bizleri yıldıramadı. Süper Lig'de olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Yeni stat dolacak"

Sungur, Süper Lig'de çok daha güzel işler yapacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, ilk genel kurulda 'Süper Lig'e çıkacağız' diye söz verdik. Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Tekrar bir şey söylemek istiyorum. Hedef, tabii Süper Lig şampiyonluğu değil. Bunun için önümüzde zamanımız var. Ama inşallah Ankara'mız bunu da görecektir. İlk hedefimiz şu; Avrupa kupaları bizim için hayal değil. Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. Biz 17 bin kişiye oynadık. Bunun için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 'Gençlerbirliği yeni statta kalenin arkasında küçücük bir yerde kalır, sesi de çıkmaz' diyenler, 17 bin kişiyi görünce utandılar. Oraya 40 bin kişi gelecek, o stat dolacak. Öncelikle hepimizin hedefi bu olmalı. Bu hedefe ulaşmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor."

- Taraftarlar sahaya indi

Konuşma sonrası kulüp personeli, teknik heyet, sportif direktör Düzgün, futbolcular ve başkan Sungur, anons edilerek platforma davet edildi.

İsmi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkılarla taraftarların alkışları eşliğinde sahneye çıktı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık'ın da ismi anons edildi.

Kupa töreni öncesi sahaya inen taraftarlar, meşale yakarak "Şampiyon Gençler" tezahüratı yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekibe kupa ve madalyalarını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan takdim etti.

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu'nun kupayı alıp havaya kaldırmasıyla Eryaman Stadı'ndaki coşku zirve yaptı. Törende büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla taraftarları selamladı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.