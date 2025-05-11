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19:00
11 Mayıs
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Ateş hattında kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.

calendar 11 Mayıs 2025 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 18:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ateş hattında kazanan çıkmadı!
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile, Bodrum FK'yı konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Sivasspor, Süper Lig'de puanını 35'e çıkartmasına rağmen 16. sırada yer alıyor.

Bodrum FK ise son 4 maçta galip gelememiş oldu ve 35 puanla 17. sırada bulunuyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE ATEŞ HATTINDA SON DURUM

15- Alanyaspor: 38 puan
16- Sivasspor: 35 puan
17- Bodrum FK: 35 puan (1 maçı eksik)
18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)
19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.

MAÇTAN ANLAR

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

7. dakikada Bardhi sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içindeki Puscas'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

9. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

21. dakikada Bardhi sol kanattan aldığı topla ceza sahası önüne kadar girdi. Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

27. dakikada Tolga Ciğerci sol kanttan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Tolgan Ciğerci'nin sert şutunu kaleci De Sousa çeldi. Defans topu kornere gönderdi.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda defansa çarpan top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

50. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, kale direğinin yanına çarpan top auta gitti.

83. dakikada Radakovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, De Sousa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi. 

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 81 Emrah Başsan), Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 71 Bekir Böke), Koita, Manaj (Dk. 82 Simic)

Sipay Bodrum FK: De Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 64 Okita (Dk. 90+6 Gökdeniz Bayrakdır)), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puscas (Dk. 78 Brazao), Bardhi ( Dk. 90+6 Celal Dumanlı)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Aslan, Dk. 67 Okita, Dk. 86 Seferi, dk. 90+5 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Radakovic (Net Global Sivasspo)

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