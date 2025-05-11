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Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupasını aldı

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupasını aldı.

calendar 11 Mayıs 2025 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupasını aldı
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Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupasını aldı.

Ligin 38. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden yeşil-siyahlılar, maçın ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Müsabakanın ardından Süper Lig'e yükselme coşkusunu bir kez daha taraftarlarıyla paylaşan Kocaelisporlu futbolcular, daha sonra soyunma odasına gitti.

Platformun kurulmasının ardından başlayan törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'e çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise yıllar sonra gerçekleştirilen Süper Lig hayalinin ardından Kocaelispor'un bundan sonraki hedeflerinin daha büyük olacağını kaydetti.

Ardından Kocaelisporlu futbolcular ve teknik heyet, kupa töreni için tek tek sahneye davet edildi.

Törende yeşil siyahlı ekibe madalyaları ve kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından verildi.

Kocaelispor'un takım kaptanı Gökhan Değirmenci önderliğinde futbolcular kupayla tribünleri dolaştı.

Tören, sanatçı Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal, Mary Jane, MC Ersin ve Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü'nün verdiği konserle sona erdi.

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