Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü 29. dakikada Rafa Silva kaydetti. Siyah-Beyazlılar'da 44. dakikada ise Milot Rashica, fark 2'ye çıkarttı.
Adana Demirspor'da Arda Okan Kurtulan ise 45+8. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken ev sahibi ekipte Ciro Immobile, 62. dakikada attığı golle yeniden farkı 2'ye yükseltti.
Dakikalar 83'ü gösterirken Beşiktaş'ta Joao Mario, takımının 4'üncü golünü kaydetti.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ve 3 puanın sahibi, ev sahibi oldu.
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 58 puana ulaştı ve Samsunspor'u geçerek 3. sıraya yerleşti.
Ligde küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Akdeniz ekibi, ligde üst üste 8, toplam ise 27. mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise Hatayspor'u konuk edecek.
PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR
Maçın 10 dakikasında siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Alex Oxlade-Chamberlain, kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
Sağlık ekipleri İngiliz yıldız için sahaya geldi ancak sakatlık yaşayan Chamberlain oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu, 11. dakikada oyuna dahil oldu.
UDUOKHAI DE SAKATLANDI
Ardından dakikalar 16'yı gösterirken Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanı sağ çaprazına doğru gelen topa birlikte yükselen Felix Uduokhai ve Ali Yavuz Kol, kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası hakem hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti.
Yaşanan çarpışma sonrası Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de çarpışma sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.
PAULISTA DA KORKUTTU
Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş'ta bu kez Gabriel Paulista kendi ceza alanının hemen önüne doğru uzun gönderilen topa yükselen Gabriel Paulista, Aimbetov ile kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı.
Paulista, tedavisinin ardından ayağa kalktı ve oyuna döndü.
RAFA SILVA ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 29. dakikasında Arthur Masuaku'nun kendi yarı alanından uzun pasında Adana Demirspor savunmasının sektirdiği topu sol kanatta alan Ciro Immobile, ceza alanına girdi ve arka direğe doğru pasını çıkardı. O bölgeye hareketlenen Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle vuruşunda kalecinin altından geçen top filelerle buluştu.
RASHICA, FARKI 2'YE ÇIKARDI
Dakikalar 44'ü gösterirken tüm hatlarıyla yüklenen Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında savunma arkasına hareketlenen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun son çizgiye inmeden kaleye paralel çevirdiği topa arka direkte Milot Rashica gelişine vurdu ve yakın mesafeden ağları havalandırdı.
3-0 OLDU AMA OFSAYT BAYRAĞI HAVADA
45+3. dakikada Beşiktaş'ta rakip yarı alanın ortalarında topu alan Rafa Silva, savunma arkasındaki Immobile'yle üst üste duvar pasları yaptıktan sonra içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havadaydı. Rafa Silva'nın golünde Immobile için kalkan ofsayt bayrağı VAR tarafından kısa bir süre kontrol edildi ve karar onaylandıktan sonra maç endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.
ARDA OKAN, FARKI 1'E İNDİRDİ
Karşılaşmada dakikalar 45+8'i gösterirken Adana Demirspor'da sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına doğru hareketlenen Alioui'nin sert şutunda top üst direkten döndü. Bu topu penaltı noktasının sağından Arda Okan kafayla tamamlayıp ağlara yolladı. Arda Okan'ın golü sonrası Alioui'nin şutu sırasında genç oyuncunun önde olduğunu belirten yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı. Bu pozisyon VAR tarafından kontrol edildi. Yapılan VAR incelemesinde Alioui şutu çektiği sırada Arda Okan'ın, savunmanın gerisinde olduğu belirlendi ve hakem ofsayt kararını iptal ederek santra noktasını gösterdi.
IMMOBILE İLE FARK YENİDEN 2
Maçın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Milot Rashica'nın ortaya çevirdiği top, ön direkte savunmadan sekti. Arka direkte Ciro Immobile kale alanı içinden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.
JOAO MARIO ATTI, 4 OLDU
Mücadelenin 83. dakikasında Beşiktaş'ın merkezden gelişen hızlı atağında Gedson Fernandes'ten pası alan Joao Mario, sol kanattan ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'yı gördü. Portekizli oyuncu yeniden Mario'yu topla buluşturdu. Mario'nun ceza alanı sol çaprazından sağ ayağınıniçiyle vuruşunda top ağlara gitti ve skor 4-1'e geldi.
NECİP UYSAL GERİ DÖNDÜ
Öte yandan 86. dakikada Emrecan Terzi'nin yerine oyuna giren Necip Uysal, 11 Ağustos'ta oynanan Samsunspor maçından sonra ilk kez Adana Demirspor maçıyla sahalara geri döndü.
OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Solskjaer, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai'ye forma verdi.
Norveçli teknik adam hücum bölgesinde ise Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekerek derbide şans vermediği Ciro Immobile'yi 11'de başlattı.
Kalede Ersin Destanoğlu'na mecburi şans veren Solskjaer savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan kurdu.
Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Gedson Fernandes'i görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye forma verdi.
UDUOKHAI 6 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.
TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçta görev yapamadı.
Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Hatayspor maçlarını kaçıran Uduokhai, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya ise yedek başladı. Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbinin 62. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girmişti.
ERSİN DESTANOĞLU 195 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ
Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi.
Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu.
BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMAYI GİYDİ
Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı.
Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti.
Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.
ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI
Beşiktaş Kulübü, Anneler Günü'nü unutmadı.
Anneler Günü'nde Adana Demirspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, maç öncesinde kadroları sosyal medyadan futbolcuların annelerinin isimleriyle duyurdu.
Kadrolarda oyuncuların adı yerine annelerinin ismi yazarken, stat hoparlöründen de Anneler Günü kutlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Masuaku'nun soldan sert ortasına ön direkte Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında tekrar Rafa Silva'nın önüne düşen topun gelişine Portekizli futbolcunun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.
24. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlenen Immobile, meşin yuvarlağı sağdan bindiren Rashica'nın önüne yuvarladı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Rashica'nın vuruşunda, kaleciyi geçen topu Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan çizgiden çıkardı. Atağın devamında konuk ekip topu kornere uzaklaştırdı.
Aynı dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Paulista'nın önünde kalan topa kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
29. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen atakta rakibinden sıyrılarak soldan hareketlenen Immobile'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın altıpas üzerinde tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
34. dakikada ceza sahası içinde kaleci Deniz'in kontrol edemediği top altıpasın solunda Immobile'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, çizgi üzerinde Arda Okan Kurtulan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
37. dakikada sağdan hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Mustafa Hekimoğlu'nun ceza sahası içine yerden sert ortasında Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan'ın uzaklaştırmak istediği topu son anda kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
44. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Immobile'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Mustafa Hekimoğlu'nun arka direğe yerden sert ortasına Rashica'nın gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0
45+8. dakikada soldan Alioui'nin uzak direğe plasesinde üst direkten dönen topu iyi takip eden Arda Okan Kurtulan, boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada topla ceza sahası içine giren Maestro'nun sağ çaprazdan uzak direğe sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Beşiktaş farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rashica'nın etkili ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Immobile'nin altıpas içinden kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1
83. dakikada Beşiktaş 4. golünü buldu. Soldan topla hareketlenen Joao Mario, Rafa Silva ile paslaşması sonucunda ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai (Dk. 20 Emrecan Terzi (Dk. 86 Necip Uysal)), Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 11 Mustafa Hekimoğlu (Dk. 86 Semih Kılıçsoy)), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 73 Arroyo), Rafa Silva, Immobile (Dk. 73 Joao Mario)
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 19 Aimbetov, Dk. 73 Osman Kaynak), Yusuf Barasi (Dk. 80 Aksel Aktaş), Alioui (Dk. 57 Fougeu)
Goller: Dk. 29 Rafa Silva, Dk. 44 Rashica, Dk. 62 Immobile, Dk. 83 Joao Mario (Beşiktaş), Dk. 45+8 Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Rafa Silva ve Emrecan Terzi, Dk. 90+1 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45+5 Yusuf Barasi, Dk. 53 Tayfun Aydoğan, Dk. 55 Aimbetov, Dk. 61 Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü 29. dakikada Rafa Silva kaydetti. Siyah-Beyazlılar'da 44. dakikada ise Milot Rashica, fark 2'ye çıkarttı.
Adana Demirspor'da Arda Okan Kurtulan ise 45+8. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken ev sahibi ekipte Ciro Immobile, 62. dakikada attığı golle yeniden farkı 2'ye yükseltti.
Dakikalar 83'ü gösterirken Beşiktaş'ta Joao Mario, takımının 4'üncü golünü kaydetti.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı ve 3 puanın sahibi, ev sahibi oldu.
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 58 puana ulaştı ve Samsunspor'u geçerek 3. sıraya yerleşti.
Ligde küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Akdeniz ekibi, ligde üst üste 8, toplam ise 27. mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise Hatayspor'u konuk edecek.
PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR
Maçın 10 dakikasında siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Alex Oxlade-Chamberlain, kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
Sağlık ekipleri İngiliz yıldız için sahaya geldi ancak sakatlık yaşayan Chamberlain oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu, 11. dakikada oyuna dahil oldu.
UDUOKHAI DE SAKATLANDI
Ardından dakikalar 16'yı gösterirken Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanı sağ çaprazına doğru gelen topa birlikte yükselen Felix Uduokhai ve Ali Yavuz Kol, kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası hakem hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti.
Yaşanan çarpışma sonrası Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de çarpışma sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.
PAULISTA DA KORKUTTU
Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş'ta bu kez Gabriel Paulista kendi ceza alanının hemen önüne doğru uzun gönderilen topa yükselen Gabriel Paulista, Aimbetov ile kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı.
Paulista, tedavisinin ardından ayağa kalktı ve oyuna döndü.
RAFA SILVA ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 29. dakikasında Arthur Masuaku'nun kendi yarı alanından uzun pasında Adana Demirspor savunmasının sektirdiği topu sol kanatta alan Ciro Immobile, ceza alanına girdi ve arka direğe doğru pasını çıkardı. O bölgeye hareketlenen Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle vuruşunda kalecinin altından geçen top filelerle buluştu.
RASHICA, FARKI 2'YE ÇIKARDI
Dakikalar 44'ü gösterirken tüm hatlarıyla yüklenen Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında savunma arkasına hareketlenen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun son çizgiye inmeden kaleye paralel çevirdiği topa arka direkte Milot Rashica gelişine vurdu ve yakın mesafeden ağları havalandırdı.
3-0 OLDU AMA OFSAYT BAYRAĞI HAVADA
45+3. dakikada Beşiktaş'ta rakip yarı alanın ortalarında topu alan Rafa Silva, savunma arkasındaki Immobile'yle üst üste duvar pasları yaptıktan sonra içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havadaydı. Rafa Silva'nın golünde Immobile için kalkan ofsayt bayrağı VAR tarafından kısa bir süre kontrol edildi ve karar onaylandıktan sonra maç endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.
ARDA OKAN, FARKI 1'E İNDİRDİ
Karşılaşmada dakikalar 45+8'i gösterirken Adana Demirspor'da sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına doğru hareketlenen Alioui'nin sert şutunda top üst direkten döndü. Bu topu penaltı noktasının sağından Arda Okan kafayla tamamlayıp ağlara yolladı. Arda Okan'ın golü sonrası Alioui'nin şutu sırasında genç oyuncunun önde olduğunu belirten yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı. Bu pozisyon VAR tarafından kontrol edildi. Yapılan VAR incelemesinde Alioui şutu çektiği sırada Arda Okan'ın, savunmanın gerisinde olduğu belirlendi ve hakem ofsayt kararını iptal ederek santra noktasını gösterdi.
IMMOBILE İLE FARK YENİDEN 2
Maçın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Milot Rashica'nın ortaya çevirdiği top, ön direkte savunmadan sekti. Arka direkte Ciro Immobile kale alanı içinden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.
JOAO MARIO ATTI, 4 OLDU
Mücadelenin 83. dakikasında Beşiktaş'ın merkezden gelişen hızlı atağında Gedson Fernandes'ten pası alan Joao Mario, sol kanattan ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'yı gördü. Portekizli oyuncu yeniden Mario'yu topla buluşturdu. Mario'nun ceza alanı sol çaprazından sağ ayağınıniçiyle vuruşunda top ağlara gitti ve skor 4-1'e geldi.
NECİP UYSAL GERİ DÖNDÜ
Öte yandan 86. dakikada Emrecan Terzi'nin yerine oyuna giren Necip Uysal, 11 Ağustos'ta oynanan Samsunspor maçından sonra ilk kez Adana Demirspor maçıyla sahalara geri döndü.
OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Solskjaer, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai'ye forma verdi.
Norveçli teknik adam hücum bölgesinde ise Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekerek derbide şans vermediği Ciro Immobile'yi 11'de başlattı.
Kalede Ersin Destanoğlu'na mecburi şans veren Solskjaer savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan kurdu.
Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Gedson Fernandes'i görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye forma verdi.
UDUOKHAI 6 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.
TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçta görev yapamadı.
Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Hatayspor maçlarını kaçıran Uduokhai, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya ise yedek başladı. Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbinin 62. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girmişti.
ERSİN DESTANOĞLU 195 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ
Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi.
Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu.
BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMAYI GİYDİ
Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı.
Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti.
Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.
ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI
Beşiktaş Kulübü, Anneler Günü'nü unutmadı.
Anneler Günü'nde Adana Demirspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, maç öncesinde kadroları sosyal medyadan futbolcuların annelerinin isimleriyle duyurdu.
Kadrolarda oyuncuların adı yerine annelerinin ismi yazarken, stat hoparlöründen de Anneler Günü kutlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Masuaku'nun soldan sert ortasına ön direkte Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında tekrar Rafa Silva'nın önüne düşen topun gelişine Portekizli futbolcunun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.
24. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlenen Immobile, meşin yuvarlağı sağdan bindiren Rashica'nın önüne yuvarladı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Rashica'nın vuruşunda, kaleciyi geçen topu Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan çizgiden çıkardı. Atağın devamında konuk ekip topu kornere uzaklaştırdı.
Aynı dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Paulista'nın önünde kalan topa kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
29. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen atakta rakibinden sıyrılarak soldan hareketlenen Immobile'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın altıpas üzerinde tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
34. dakikada ceza sahası içinde kaleci Deniz'in kontrol edemediği top altıpasın solunda Immobile'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, çizgi üzerinde Arda Okan Kurtulan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
37. dakikada sağdan hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Mustafa Hekimoğlu'nun ceza sahası içine yerden sert ortasında Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan'ın uzaklaştırmak istediği topu son anda kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
44. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Immobile'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Mustafa Hekimoğlu'nun arka direğe yerden sert ortasına Rashica'nın gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0
45+8. dakikada soldan Alioui'nin uzak direğe plasesinde üst direkten dönen topu iyi takip eden Arda Okan Kurtulan, boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada topla ceza sahası içine giren Maestro'nun sağ çaprazdan uzak direğe sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Beşiktaş farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rashica'nın etkili ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Immobile'nin altıpas içinden kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1
83. dakikada Beşiktaş 4. golünü buldu. Soldan topla hareketlenen Joao Mario, Rafa Silva ile paslaşması sonucunda ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai (Dk. 20 Emrecan Terzi (Dk. 86 Necip Uysal)), Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 11 Mustafa Hekimoğlu (Dk. 86 Semih Kılıçsoy)), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 73 Arroyo), Rafa Silva, Immobile (Dk. 73 Joao Mario)
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 19 Aimbetov, Dk. 73 Osman Kaynak), Yusuf Barasi (Dk. 80 Aksel Aktaş), Alioui (Dk. 57 Fougeu)
Goller: Dk. 29 Rafa Silva, Dk. 44 Rashica, Dk. 62 Immobile, Dk. 83 Joao Mario (Beşiktaş), Dk. 45+8 Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Rafa Silva ve Emrecan Terzi, Dk. 90+1 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45+5 Yusuf Barasi, Dk. 53 Tayfun Aydoğan, Dk. 55 Aimbetov, Dk. 61 Arda Okan Kurtulan (Adana Demirspor)