İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Betis, Osasuna'yı konuk etti.



Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Real Betis'in golünü 64. dakikada Cucho Hernandez, Osasuna'nın golünü ise Ante Budimir kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Betis, 58 puanla 6. sırada yer aldı. 45 puana ulaşan Osasuna ise 10. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Real Betis, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Osasuna ise Atletico Madrid'i konuk edecek.