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Şampiyonluk sonrası veda: İsmet Taşdemir

Kocaliespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, görevinden ayrıldı.

calendar 11 Mayıs 2025 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şampiyonluk sonrası veda: İsmet Taşdemir
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Kocaliespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde Ankara Keçiörengücü ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Kocaelispor'u şampiyonlukla Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir, maçın ardından yaptığı açıklamada görevden ayrıldığını söyledi.

Taşdemir, "Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum. Çünkü bu futbol, bunların hepsi futbolun içerisinde var. Dolayısıyla bunları yaşadık ama ben burada çok güzel 5 ay geçirdim oyuncu kardeşlerimimle, taraftarlarımızla, her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de bizi, canları sağ olsun; hiç önemli değil. Burada sadece şunu söyledim; kişiler önemli değil; önemli olan camiamalar. Bu camianın yeri Süper Lig'tir. Burada olduğu için de çok mutluyum. İnşallah tek dileğim doğru adımlar, profesyonel değişiklikler yapılıp kulüp çok daha iyi işler yapsın. Hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

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