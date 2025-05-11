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Beşiktaş'ta sonradan girenler oyundan çıktı

Beşiktaş'ta ilk yarıda oyuna giren oyuncular, ikinci devrede oyundan çıktı.

calendar 11 Mayıs 2025 23:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta sonradan girenler oyundan çıktı
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Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Chamberlain ve Uduokhai'nin yerine 11. dakikada oyuna giren Mustafa Hekimoğlu ve 19. dakikada müsabakaya katılan Emrecan Terzi mücadelenin son dakikalarına doğru teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından oyundan alındı.

Uzun süredir forma giyemeyen isimlere şans vermek isteyen Norveçli teknik adam, Mustafa Hekimoğlu'nun yerine 86. dakikada Semih Kılıçsoy'u, Emrecan Terzi'nin yerine de Necip Uysal'ı müsabakaya dahil etti.

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