Beşiktaş'ta sonradan girenler oyundan çıktı

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Chamberlain ve Uduokhai'nin yerine 11. dakikada oyuna giren Mustafa Hekimoğlu ve 19. dakikada müsabakaya katılan Emrecan Terzi mücadelenin son dakikalarına doğru teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından oyundan alındı.



Uzun süredir forma giyemeyen isimlere şans vermek isteyen Norveçli teknik adam, Mustafa Hekimoğlu'nun yerine 86. dakikada Semih Kılıçsoy'u, Emrecan Terzi'nin yerine de Necip Uysal'ı müsabakaya dahil etti.



