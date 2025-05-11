Fenerbahçe'de Diego Carlos pişmanlığı!

Milan Skriniar'da hedefi 12'den vuran Fenerbahçe, Diego Carlos için büyük pişmanlık yaşıyor.



10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu.



SENELİK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR



Senelik 4 milyon Euro maaş kazanan futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.



