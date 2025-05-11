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Real Madrid'den Vinicius'a dev teklif!

Real Madrid, geleceğini Vinicius Jr., Mbappe ve Bellingham üçlüsü üzerine kuruyor; imza sonrası Vinicius kadronun en çok kazanan ismi olacak.

calendar 11 Mayıs 2025 16:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Vinicius'a dev teklif!
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Real Madrid, Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. ile 2030 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İmzanın ise La Liga sona erdikten sonra atılması bekleniyor. Yeni kontratla Vinicius, yıllık yaklaşık 20 milyon euro net maaş alacak ve beş yılda toplam 100 milyon euro kazanacak.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK

Vinicius, kadrodaki en çok kazanan oyuncu konumuna yükselirken, sözleşmede bireysel başarılar için prim maddeleri de yer alıyor. Ballon d'Or veya The Best gibi ödüller kazandığında ekstra gelir elde edecek. Yeni maaş düzenlemesi ise bu sezondan itibaren geçerli olacak.

SUUDİLERE SATMAYI DÜŞÜNMEDİLER

Real Madrid, Mbappe ve Bellingham ile birlikte Vinicius'u da geleceğin temel taşlarından biri olarak görüyor. Oyuncu, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife rağmen kulüpte kalmayı tercih etti.

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