Real Madrid'den Vinicius'a dev teklif!

Real Madrid, Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. ile 2030 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



İmzanın ise La Liga sona erdikten sonra atılması bekleniyor. Yeni kontratla Vinicius, yıllık yaklaşık 20 milyon euro net maaş alacak ve beş yılda toplam 100 milyon euro kazanacak.



EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK



Vinicius, kadrodaki en çok kazanan oyuncu konumuna yükselirken, sözleşmede bireysel başarılar için prim maddeleri de yer alıyor. Ballon d'Or veya The Best gibi ödüller kazandığında ekstra gelir elde edecek. Yeni maaş düzenlemesi ise bu sezondan itibaren geçerli olacak.



SUUDİLERE SATMAYI DÜŞÜNMEDİLER



Real Madrid, Mbappe ve Bellingham ile birlikte Vinicius'u da geleceğin temel taşlarından biri olarak görüyor. Oyuncu, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife rağmen kulüpte kalmayı tercih etti.



