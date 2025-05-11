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Ole Gunnar Solskjaer: "Gururları için oynayacaklar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Mayıs 2025 18:37
Ole Gunnar Solskjaer: 'Gururları için oynayacaklar'
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"GURURLARI İÇİN OYNAYACAKLAR"

Adana Demirspor karşısında maçı domine etmek istediklerini söyleyen Solskjaer, "Bu hafta çok iyi çalıştık sahada istediklerimizi yapmak için. Adana Demirspor'a karşı oyunu olabildiğinde zorlaştırmak için çalıştık. Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyi ama gururları var. Gururları için oynayacaklardır. Maçı domine etmek istiyoruz. Çok fazla fırsat yakalayıp, gol atmak istiyoruz." dedi.

"2-3 TEHLİKELİ OYUNCULARI VAR"

Adana Demirspor'un 2-3 tehlikeli oyunsuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirten Norveçli hoca, "Oyuncularımızla konuştuk. Her maçın farklı olduğunu söyledik. Adana Demirspor'un motive olduğunu düşünüyorum çünkü büyük bir takıma karşı oynayacaklar. Beşiktaş'ın taraftarı önünde keyif almaya çalışacaklardır. 2-3 tane tehlikeli oyuncuları var, onlara dikkat etmeliyiz. Mütevazi olmalıyız sahada. Birbiri için savaşan bir takım olmalı sahada. Bunu yaparsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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