11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
0-0
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
4-1
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
1-1
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
4-1
11 Mayıs
Leverkusen-B. Dortmund
2-4
11 Mayıs
E. Frankfurt-St. Pauli
2-2
11 Mayıs
VfB Stuttgart-Augsburg
2-053'
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
2-0
11 Mayıs
M. United-West Ham United
0-2
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
2-2
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
0-2
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
2-2
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-2
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
4-3
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
1-0
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
1-1
11 Mayıs
Torino-Inter
0-2
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
0-00'
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
1-1
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
2-0
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
2-3
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
0-3
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
3-0
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Immobile'den geleceği hakkında açıklama!

Beşiktaş'ta karşılaşmanın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Mayıs 2025 21:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Immobile'den geleceği hakkında açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Immobile, "İyi işler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezonun ikinci yarısının başında bu konu biraz eksikti ama şu anda iyi gidiyoruz. Daha bütün bir grup haline geldik ve hocamızın istediği şekilde çalışıyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ HAKKINDA

Geleceği hakkında konuşan İtalyan golcü, "Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.