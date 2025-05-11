Rashica, 9 maçlık suskunluğunu sonlandırdı!

Beşiktaş'ı ilk yarıda 2-0 öne geçiren golü kaydeden Milot Rashica, 9 hafta sonra gol sevinci yaşadı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde sadece ikas Eyüpspor ile oynanan hem ilk yarıda hem de ikinci devrede oynanan maçlarda gol atan Rashica, Adana Demirspor ağlarına attığı golle ligdeki sayısını 3'e yükseltti.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 gol kaydeden Rashica, diğer 2 golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı ekibin 4-1 kazandığı Bilbao maçında kaydetmişti.
Ligde sadece ikas Eyüpspor ile oynanan hem ilk yarıda hem de ikinci devrede oynanan maçlarda gol atan Rashica, Adana Demirspor ağlarına attığı golle ligdeki sayısını 3'e yükseltti.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 gol kaydeden Rashica, diğer 2 golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı ekibin 4-1 kazandığı Bilbao maçında kaydetmişti.