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Rashica, 9 maçlık suskunluğunu sonlandırdı!

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, 9 maç aranın ardından gol attı.

calendar 11 Mayıs 2025 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rashica, 9 maçlık suskunluğunu sonlandırdı!
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Beşiktaş'ı ilk yarıda 2-0 öne geçiren golü kaydeden Milot Rashica, 9 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde sadece ikas Eyüpspor ile oynanan hem ilk yarıda hem de ikinci devrede oynanan maçlarda gol atan Rashica, Adana Demirspor ağlarına attığı golle ligdeki sayısını 3'e yükseltti.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 gol kaydeden Rashica, diğer 2 golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı ekibin 4-1 kazandığı Bilbao maçında kaydetmişti.

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