Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Hüseyin Yücel, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Yücel şunları söyledi:
"AYDINLIK YARINLARA DAHA GÜÇLÜ DÖNMELİYİZ"
"Beşiktaşımızın Olağan Seçimli Genel Kurulu tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden seçilecek başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Tüm Beşiktaşlılar birlik ve beraberliğe olan inancını artırmalı, aydınlık yarınlara daha güçlü ilerlemeliyiz."
"BARDAĞIN BOŞ TARAFINDA BAKIYORUZ"
"Camia olarak maalesef kötü bir huyumuz gelişti. Özellikle sosyal medyada devamlı bardağın boş tarafına bakıyoruz. Örneğin son gerçekleşen sermaye artırımını tebrik etmek yerine "Bankalar Birliği borcu neden sıfırlanmadı" diyoruz. Asla "1.4 milyar TL ödendi, bu kadarlık yükten kurtulduk" demiyoruz. Tabii ki herkes eleştirilebilir ama yeri geldiğinde doğruya doğru, eğriye eğri demek gerekir."
"CAMİAMIZIN GÜCÜ TÜM KULÜPLERE ÖRNEK OLMAYA YETER"
Bakış açımızı bu şekilde değiştirebilirsek daha emin adımlar atacağımıza inancım tam. Bizim tarihimiz, camiamızın gücü bu yükü taşımaya ve diğer tüm kulüplere örnek olmaya yeter."X
Hüseyin Yücel: "Bardağın dolu tarafına bakmalıyız"
Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullanmasının ardından konuştu.
Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Hüseyin Yücel, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu.
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