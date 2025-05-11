Dursun Özbek: 'İnşallah artık seneye!'

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilen ve organizasyonu ikinci tamamlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"İNŞALLAH ARTIK SENEYE"
Maçın ardından konuşan Özbek, "Finali değerlendiremedik. Güzel, sert bir mücadele oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele verdik. İnşallah artık seneye." dedi.
"İNŞALLAH ARTIK SENEYE"
Maçın ardından konuşan Özbek, "Finali değerlendiremedik. Güzel, sert bir mücadele oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele verdik. İnşallah artık seneye." dedi.