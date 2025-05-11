Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Göztepe, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 1-0 öne geçti. Hatayspor, 27. dakikada Bilal Boutobba ile 1-1'lik eşitliği buldu.



Hatayspor, Carlos Strandberg'in 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



Bu sonucun ardından Göztepe, ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor, altı mağlubiyetin ardından puan aldı.



Göztepe puanını 47 yaptı, Hatayspor 20 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Rizespor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Görkem Sağlam'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba'nın şutunda, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



19. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0



27. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





67. dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Bekaj'da kaldı.



78. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında Emerson kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altıpas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi. Çizgi üzerine düşen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.



90. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altıpas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı,



Göztepe: Arda Özçimen, Bokele, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Ogün Bayrak (Dk. 81 Nazım Sangare), Ahmet Ildız (Dk. 90 Heliton), Dennis, Tijanic (Dk. 72 Victor Hugo), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Emerson), Romulo



Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Cengiz Demir), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 87 Selimcan Temel), Görkem Sağlam (Dk. 90+4 Deniz Aksoy), Boutobba (Dk. 87 Fernandes), Strandberg



Goller: Dk. 14 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 27 Boutobba (Atakaş Hatayspor)



Kırmızı kart: Dk. 79 Strandberg (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 75 Calvo, Dk. 78 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+1 Koray Günter, Dk. 90+4 Heliton (Göztepe)



