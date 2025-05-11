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Altay Bayındır oynadı, Manchester United kaybetti!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında West Ham United'a 2-0 mağlup oldu.

calendar 11 Mayıs 2025 18:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Altay Bayındır oynadı, Manchester United kaybetti!
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Manchester United, Old Trafford'daki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Tomas Soucek ve 57. dakikada Jarrod Bowen attı.

Manchester United'da kaleyi Altay Bayındır korudu.

Bu sonucun ardından Manchester United, 39 puanda kaldı. West Ham United, 40 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. West Ham United, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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