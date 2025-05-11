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Liverpool - Arsenal maçında eşitlik!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Arsenal 2-2 berabere kaldı.

calendar 11 Mayıs 2025 20:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool - Arsenal maçında eşitlik!
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Liverpool, 20. dakikada Cody Gakpo ve 21. dakikada Luis Diaz ile 2-0'ı buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino'nunn golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Arsenal'de ikinci golü atan Merino, 79'da kırmızı kart göördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, bu sonuçla 83 puana yükseldi. Arsenal de puanını 68 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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