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Göksenin Köksal: "Çok istedik ama olmadı"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Göksenin Köksal, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenildikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Mayıs 2025 22:22
Haber: Sporx.com
Göksenin Köksal: 'Çok istedik ama olmadı'
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Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilen ve organizasyonu ikinci tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularından Göksenin Köksal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu çok istediklerini söyleyen Köksal, "Yapacak bir şey yok. Çok istedik ama olmadı. Taraftarımıza bizi burada yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Malaga'yı tebrik ediyoruz. 3-4 farka indirdik ama orada skor bulamadık. Yapacak bir şey yok." dedi.

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