Rafa Silva, Beşiktaş'ta kalıyor!

Rafa Silva, Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans sonrası ismi transfer dedikodularına karışan Silva'nın geleceğine dair kararını verdiği ileri sürüldü.



- İSTANBUL'DAN VE KULÜPTEN MEMNUN -



Sözcü'nün haberine göre; tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta olmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan oldukça memnun. Bu nedenle yaz transfer döneminde kendisine gelecek tekliflere kapısını şimdiden kapattı.



Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva'nın, formunu yükselterek kontratını sonuna kadar tamamlamak istediği ifade edildi.



PERFORMANSI



Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Portekizli yıldızı, Rafa Silva bu sezon çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.







